Programa 'Opinião' debate momento atual do Brasil com FHC

Nesta quinta-feira (3), o programa Opinião debate o atual momento do Brasil e levanta questionamentos sobre a condução do governo federal em relação à pandemia da Covid-19. A edição será transmitida pela TV Cultura, às 20h30min, com apresentação de Andresa Boni.

As temáticas serão abordadas pelos convidados da noite: o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e a jornalista Vera Magalhães. Prestes a completar 90 anos, FHC está lançando seu livro de memórias chamado Um intelectual na política.

Com sua visão histórica sobre o Brasil, ele conversa com a jornalista sobre o cenário atual do País e debatem a respeito das previsões para as eleições de 2022.