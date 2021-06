O Butiá recebe Paulinho Fagundes Quarteto no feriado. Acompanhado do irmão, Ernesto Fagundes (bombo leguero), de Jorginho do Trompete e de Rafa Marques (bateria), o guitarrista Paulinho Fagundes apresentará composições que trazem suas origens, mescladas com a trajetória nos mais diversos cenários musicais do mundo.

Nascido em Alegrete, o contato com a música veio desde muito cedo, através de sua família. Integrante de Os Fagundes e vencedor de cinco prêmios Açorianos, Paulinho é um instrumentista bem conceituado. ocou em diversas cidades da América Latina, Cuba, Europa e Honk Kong. Seu currículo conta ainda com performances e projetos ao lado de artistas como Antonio Villeroy, Bebeto Alves, Geraldo Flach, Ivan Lins e Olinda Alessandrini.

Para este show, o guitarrista apresentará composições de um diálogo livre entre artistas, que trazem em suas origens o sul do Brasil, mas com uma longa trajetória nos mais diversos cenários musicais do mundo.

O espetáculo ao ar livre começa às 16h30min de quinta-feira (3), se estendendo até o pôr do sol. Os ingressos custam R$ 40,00 - crianças até 10 anos não pagam.