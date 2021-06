Kleiton e Kledir comemoram 40 anos da carreira da dupla

Em comemoração aos 40 anos de carreira, Kleiton & Kledir retornam aos palcos nesta quinta-feira (3), em espetáculo no Teatro Claro Rio. Sem público, a apresentação será transmitida nos canais de YouTube da dupla e do teatro, além do canal 500 na Claro TV.

O show é uma retrospectiva dos grandes momentos da trajetória, repleto de histórias e canções. O evento marca ainda o reencontro dos irmãos no palco, algo que não acontecia desde o início da pandemia. Antes que pudessem concretizar o retorno, as lives fizeram parte da sua agenda. “No início foi um pouco estranho cantar olhando para um aparelho de celular, mas a gente se acostuma. Acredito que teremos futuramente um formato híbrido, somando o show presencial com a transmissão online”, diz Kledir.

No repertório do espetáculo desta quinta-feira, composições como Deu pra ti, Maria fumaça, Vira virou, Paixão e Nem pensar estarão presentes. Os planos da dupla para o futuro também incluem um show na capital gaúcha em parceria com a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa).