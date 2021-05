Quarta temporada da série investigativa 'Private Eyes' chega ao Star Life

Quer continuar lendo este e outros conteúdos sérios e de credibilidade? Assine o JC Digital com desconto!

O canal Star Life estreia nesta segunda-feira (31), às 18h, a quarta temporada da série Private Eyes. Com exibição de segunda a sexta-feira, sempre no mesmo horário, o enredo acompanha a dupla de detetives particulares Shade e Angie, que procuram todo e qualquer rastro que exista em cada caso que trabalham.

Matt Shade (Jason Priestley) é um ex-jogador profissional de hóquei que mudou sua vida quando decidiu juntar-se a Angie Everett (Cindy Sampson), uma poderosa detetive particular. A dupla formou uma parceria improvável no ramo, criando a empresa Everett Investigations. Ao longo dos episódios lutaram para encontrar seu próprio ritmo dentro e fora do trabalho.

A história de cada um dos detetives ainda faz com que vejam o mundo de maneiras distintas, então usam essas diferenças como grande vantagem nas suas investigações. Intitulado de Family Plot, o primeiro episódio da nova temporada mostra Shade e Angie investigando as alegações aparentemente paranoicas de um patriarca rico que acredita que uma série de acidentes são atentados contra sua vida por um de seus muitos inimigos.

Criada por Tim Kilby e Shelley Eriksen, a quarta temporada de Private Eyes conta com 12 episódios de uma hora de duração cada.