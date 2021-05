Randolfe Rodrigues participa do Roda Viva desta segunda-feira

site Twitter , Facebook , YouTube e O Roda Viva recebe nesta segunda-feira (31), às 22h, o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP). Com apresentação de Vera Magalhães, o programa irá ao ar na TV Cultura e no LinkedIn da emissora.

Vice-presidente da CPI da Covid, o senador entende que a comissão não pode deixar de esclarecer todas as dúvidas relacionadas com a crise provocada pela pandemia, que já deixou mais de 450 mil mortos no país. As contratações, sem licitação, feitas pelo Ministério da Saúde constituem apenas um dos alvos das investigações. Ele também solicitou a quebra de sigilo telefônico, de internet, fiscal e bancário do ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello.

Reeleito em 2018 para o cargo de senador, iniciou sua carreira política como deputado estadual pelo PT. Deixou o partido em 2005, após o escândalo do Mensalão, foi para o PSOL, e atualmente está na Rede-Sustentabilidade.

O programa conta com a participação do cartunista Paulo Caruso, além de uma bancada de entrevistadores composta por Thiago Domenici, Fabio Leite, Guilherme Amado, Cristiane Agostine e Carolina Linhares.