History celebra 10 anos de 'Caçadores de relíquias'

Neste ano, o History comemora uma década do programa Caçadores de relíquias na América Latina, apresentando novos episódios da décima sétima temporada. A série original acompanha as aventuras do famoso trio de colecionadores Mike Wolfe, Frank Fritz e Danielle Colby em busca de antiguidades e relíquias estranhas, interessantes e curiosas.

Na última quarta-feira (26) a rede de televisão realizou um evento virtual para a imprensa latino-americana para antecipar os novos episódios e comemorar os 10 anos de estreia. Na ocasião, Mike e Danielle participaram e revelaram quais são os objetos e tesouros mais preciosos que decidiram guardar e não vender.

“Uma motocicleta Royal Pioneer, que está na minha sala. Comprei na Flórida, foi fabricada em 1910 e existem apenas quatro dessas motocicletas”, contou Wolfe. Danielle acrescentou: “Todos os objetos memoráveis do estilo burlesco. Tenho dificuldade em me livrar desses objetos. Tenho certeza que nunca vou me livrar deste pôster espetacular aqui atrás de Blaze Fury, que é uma lenda do burlesco".

Na 17ª temporada, que também pode ser vista na plataforma History Play, Mike e Frank viajam pelo Oregon e encontram relíquias que nunca imaginaram, incluindo a venda de itens que foram salvos de um incêndio histórico. Enquanto isso, em Iowa, Danielle está de olho em uma scooter que pode ser um verdadeiro tesouro.

O próximo episódio do programa vai ao ar nesta segunda-feira (31), às 20h30min, com Frank e Mike desvendando um depósito intacto por décadas do pai de duas irmãs de Nova York.