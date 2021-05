Projeto 'Palco virtual' da Casa de Cultura apresenta novos vídeos

Além do material oferecido desde o ano passado, quatro novos vídeos do projeto Palco virtual já estão disponíveis. Com apoio do Banrisul e patrocínio da Casa de Cultura Mario Quintana (CCMQ), o formato audiovisual foi a alternativa encontrada para que o público conseguisse acompanhar os espetáculos.

A Oficina Popular de Teatro do Bairro São Geraldo apresenta Camilo, exercício cênico sobre a rebeldia e o amor eficaz. A performance é uma livre adaptação da obra homônima do grupo Teatro La Candelaria da Colômbia. Jorge Xavier, que ao lado de Juliana Pimentel desfila releituras de grandes autores da MPB e composições próprias, apresenta a canção autoral Utopias.

O cantor Zé do Bêlo traz duas músicas de seu reconhecido trabalho de pesquisa e regravação de joias históricas do cancioneiro popular brasileiro. Ele interpreta Cabide de molambo, de João da Baiana, e Itararé, de Jararaca. O cantor e compositor Érico Moura exibe em formato de violão e voz três canções inéditas. Meu pai e eu, com poema de Claudia Schroeder, Mamãe sabia cantar, composta sobre poema de Celso Gutfreind, e Fluxos, da qual assina letra e música.