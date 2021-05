Inscrições abertas para oficina online de fotografia-vídeo-escrita

Estão abertas até dia 3 de junho as inscrições para a oficina de criação Pela janela - fotografia-vídeo-escrita. Com recursos da Lei Aldir Blanc, a atividade será realizada em oito encontros virtuais, de 60 minutos, às segundas e quintas-feiras, das 19h30min às 20h3min, a partir de 7 de junho.

As artistas-orientadoras Kátia Bressane, Raquel Grabauska (diretora e fundadora do Grupo Cuidado Que Mancha) e Vika Schabbach apresentarão a vídeo-poesia para instigar cada participante a perceber o mundo pela sua janela, dando ênfase à importância que há no ato de parar para enxergar, no ato de olhar para escrever, e, por fim, contar a sua história de um jeito lúdico e inovador.

Gratuitas, as inscrições podem ser feitas pelo Whatsapp (51) 99684-3352. Mais informações no Instagram @cuidadoquemancha. As 20 vagas serão destinadas a moradoras e moradores, a partir de 16 anos, de comunidades em vulnerabilidade social, com prioridade de inscrição para pessoas pretas, pardas, indígenas, quilombolas, ciganas, com deficiência (PCD) e idosas. As vagas remanescentes poderão ser preenchidas pelo público em geral.

Em julho, os trabalhos produzidos serão apresentados na mostra virtual Pela janela. Para seguir as ações de solidariedade do projeto Cuidado que Mancha Mais - Arte e dignidade para todos: apoia.se/cuidadoquemanchamais.

Relíquias na televisão

O canal History celebra 10 anos da atração Caçadores de relíquias. A série de não-ficção do trio de amigos colecionadores Mike Wolfe, Frank Fritz e Danielle Colby comemora uma década na América Latina e apresenta novos episódios de sua 17ª temporada, com mais relíquias e tesouros esquecidos, enquanto conhecem histórias estranhas, loucas e interessantes por trás dos objetos e de seus donos. No episódio de hoje, às 20h30min, duas irmãs de Nova York mantiveram o épico depósito de seu pai intacto por décadas. Agora, Frank e Mike são convidados a mergulhar em seu mar particular de tesouros e ficam malucos com tudo o que encontram.

Literatura em Talian