Luís Henrique Pellanda apresenta novo livro de crônicas em live

Luís Henrique Pellanda lança nesta terça-feira (1) seu novo livro de crônicas, Na barriga do lobo (Arquipélago, 240 págs., R$ 49,90). A obra traz 64 histórias marcadas pelo característico flanar do narrador pela cidade até a chegada da pandemia, que também é retratada na produção.

A leitura ajuda a matar um pouco da saudade de andar pelas ruas em um contexto pré-pandemia, e também traça pistas de como levar essa prática para dentro do ambiente doméstico durante o prolongado isolamento social. A partir desta terça-feira, a publicação está disponível nas livrarias e também à venda no site da editora.

O livro terá uma live de lançamento, às 19h. Além da presença do autor da obra, o evento virtual tem mediação da escritora e crítica literária Mariana Ianelli e participação especial dos atores Guilherme Weber, Guta Stresser e Simone Spoladore, que farão a leitura de trechos da obra durante a transmissão. O público pode acompanhar a live no Facebook e no YouTube da Arquipélago Editorial.