Porto Verão Alegre tem edição especial online às vésperas do inverno

www.showin.tv Deste sábado (29) até 22 de junho, a 22ª edição do Porto Verão Alegre terá toda sua programação online, com transmissões através da plataforma ShowIn (), e nas vésperas do inverno. Serão 25 espetáculos, com seis inéditos: A espessura da vida, Com amor - Chico Xavier, Curiosa Mente, De Profundis - Epistola em Carcere et Vinculis, Preta no Branco - O show e Protocolo Sexual Pandêmico.

www.portoveraoalegre.com.br As imagens das encenações foram gravadas nos palcos do Teatro do Centro Histórico-Cultural Santa Casa e do Theatro São Pedro. Informações sobre a programação e compra de ingressos (por R$ 9,90) estão disponíveis no site do festival:

Cinco espetáculos dos 25 que compõem a programação do Porto Verão Alegre 2021 contarão com os recursos de audiodescrição ou tradução em Libras:

Que raio de professora sou eu? terá tradução em libras nas suas sessões de 1, 2 e 3 de junho, às 18h;

Pq Casamos?! será com audiodescrição e libras nas sessões de 9, 10 e 11 de junho às 10h, 16h e 18h.

Os Palhaços de Tchekhov terá tradução em Libras na sessão de 11 de junho;

Protocolo Sexual Pandêmico terá audiodescrição na sua sessão de 20 de junho

Frida Kahlo, à Revolução! será com audiodescrição e Libras na sessão de 21 de junho.

Além deles, na página do Facebook do Porto Verão Alegre, a partir de domingo (30), até o final do festival, será possível acompanhar, com os recursos de audiodescrição e Libras, a história do Peter Pan. A atriz e diretora Suzi Martinez conduz a contação de histórias Contos da vovó Zéti. O clássico é resgatado na figura de uma avó que encontra as histórias em antigos livros de seu galpão e traz vida aos personagens mesclando narração e teatro de sombras. A duração é de 20 minutos.

A história é de Peter Pan, um menino mágico que mora numa terra encantada com fadas, piratas, índios, crianças que foram abandonadas e um terrível crocodilo que já experimentou carne humana. Wendy, João e Miguel são crianças cheias de obrigações que moram numa grande cidade. Convidados por Peter a visitarem A Terra do Nunca, onde poderão ser crianças para sempre. Lá viverão aventuras inesquecíveis que carregarão por toda a vida, porque, afinal, é preciso crescer.