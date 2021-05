Autora mirim une aventura, humor e dilemas da adolescência em livro de estreia

Com apenas 13 anos de idade, a autora mirim Melissa Mellvee está lançando seu primeiro livro, intitulado Meu padrasto é a maior viagem (Berserkir, 260 págs.). Filha da também escritora e finalista do prêmio Kindle de 2018, Fernanda Mellvee, Melissa traz uma história de aventura e humor em torno da adolescente Ingrid, de Porto Alegre, que tem a sua vida transformada ao se mudar com a mãe, uma aspirante a atriz, e com Jimmy, seu cachorro falante, para a Suécia.

Instagram No livro, a protagonista se depara com dezenas de desafios, com os dilemas da adolescência e situações embaraçosas devido ao choque de culturas. Ela também se surpreende com o namorado de sua mãe, um jovem ator sueco que participa de séries e filmes épicos. A obra está disponível pelo email [email protected] ou pelo

Melissa Mellvee está no nono ano do Ensino Fundamental, e começou a escrever Meu padrasto é a maior viagem em 2018, quando tinha dez anos. À época, a jovem já escrevia uma coluna em um site e contava com alguns contos publicados.

No ano de 2020, a autora participou, junto com a mãe, de um projeto apoiado pela Secretaria da Cultura do Estado (Sedac), chamado Autoras Minicontam, que é voltado à divulgação de textos literários de autoras brasileiras contemporâneas. Também no ano passado, o seu conto O ovo de dragão foi publicado em forma de e-book pela editora Historinhas pra contar. Um novo romance de Melissa, finalizado em 2020, deve ser lançado nos próximos meses.