Amazon anuncia compra de estúdio de cinema MGM por US$ 8,45 bilhões

A Amazon anunciou nesta quarta-feira (26) o fechamento de um acordo que prevê a compra do estúdio de cinema Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) por US$ 8,45 bilhões. A operação é a segunda maior da história da gigante liderada por Jeff Bezos, atrás apenas da aquisição da Whole Foods por US$ 13,7 bilhões, em 2017.