Cinemateca Paulo Amorim reabre salas na Casa de Cultura

Depois de 14 meses de sessões suspensas, reabre ao público nesta quinta-feira (27) a Cinemateca Paulo Amorim. Nesse período, as três salas de cinema receberam obras de adequação ao PPCI (Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndios).

A retomada será feita de acordo com os protocolos de higiene exigidos pelo poder público, observando orientações como limite de ocupação de 40%, distanciamento e disponibilidade de totens com álcool gel nos ambientes. Devido às restrições sanitárias, os horários também serão reduzidos, utilizando apenas duas das salas localizadas no térreo da Casa de Cultura Mario Quintana (Andradas, 736). “Nestas primeiras semanas, vamos receber nosso públicos apenas nas salas Paulo Amorim e Eduardo Hirtz, com dois horários de filmes em cada uma”, explica Mônica Kanitz, diretora de programação dos cinemas.

Com locações na Serra Gaúcha e no norte da Itália, Legado italiano revisita os 145 anos da imigração italiana no Rio Grande do Sul e os vários legados que hoje fazem parte da cultura gaúcha. Entre depoimentos e imagens, os descendentes de imigrantes abordam temas como a religiosidade, a música, a gastronomia, a arquitetura, a indústria, o dialeto talian e, claro, a produção do vinho. As sessões são às 18h30min.

O filme das diretoras de Anna Muylaert e Lô Politi acompanha o período que antecedeu o impeachment da presidente Dilma Rousseff, mostrando reuniões, longos telefonemas e as atuações de políticos e equipe de trabalho nos bastidores. Rodado entre julho e setembro de 2016, Alvorada também destaca a intimidade da presidente em meio a suntuosidade do Palácio da Alvorada - entre grandes salões e longos corredores, ela fala de política, história, literatura e de si própria. O longa tem exibição diária às 19h.

As salas da rede Cineflix no shopping Total (Cristóvão Colombo, 545) também retomam as exibições nesta quinta-feira, com o maior lançamento da semana, Cruella (Disney), e os demais blockbusters Mortal Kombat, Tom & Jerry, Rogai por nós, Godzilla vs Kong e Aqueles que me desejam a morte.

A vencedora do Oscar Emma Stone encarna a personagem-título da Disney em um filme live-action totalmente inédito sobre os primeiros dias rebeldes de uma das vilãs do cinemas mais notórias - e na moda -, a lendária Cruella de Vil. Cruella, que se passa em 1970 em Londres em meio à revolução do punk rock, segue uma jovem vigarista chamada Estella, uma garota inteligente e criativa determinada a fazer um nome para si mesma com seus designs. Ela faz amizade com um par de jovens ladrões que apreciam seu apetite por travessuras e, juntos, eles são capazes de construir uma vida para si nas ruas de Londres.

Um dia, o talento de Estella para a moda chama a atenção da Baronesa von Hellman, uma lenda da moda que é devastadoramente chique, interpretada pela duas vezes ganhadora do Osca Emma Thompson. Mas o relacionamento delas coloca em movimento um curso de eventos e revelações que farão com que Estella abrace seu lado perverso e se torne a Cruella rouca, elegante e voltada para a vingança.

O longa é dirigido por Craig Gillespie a partir de um roteiro de Dana Fox e Tony McNamara, história de Aline Brosh McKenna e Kelly Marcel & Steve Zissis. Foi produzido por Andrew Gunn, Marc Platt e Kristin Burr, com Emma Stone, Michelle Wright, Jared LeBoff e Glenn Close atuando como produtores executivos. A figurinista vencedora de dois Oscars Jenny Beavan cria fantasias deslumbrantes e imaginativas, que ganham vida própria.