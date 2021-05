Sarau Voador lança segundo episódio do programa de rádio e podcast

Intitulado Em pleno voo, o segundo episódio do programa de rádio e podcast Estação Sarau Voador vai ao ar nesta sexta-feira (28), às 20h. O programa traz histórias, curiosidades e textos de autoras, autores e compositores como Lilian Rose Marques da Rocha, Raul Seixas, Martim César, Belchior, Eduardo Galeano, Claudia Sperb, Nei Lisboa e Ilana Lhen.

O novo episódio relembra as edições de 2019 e 2020, além das quatro edições virtuais realizadas durante a pandemia. A partir do próximo programa, o Estação Sarau Voador contará com a pintura ao vivo de Alexandre Carvalho e muitos convidados com temas inéditos, reafirmando o seu lema: “Junta todo mundo que é pro mundo melhorar”.