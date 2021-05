Juliette participa do programa feminino 'Saia Justa' nesta quarta-feira

O Saia Justa desta quarta-feira (26) contará com a presença da advogada, maquiadora e influenciadora digital Juliette Freire. A vencedora do Big Brother Brasil 21 vai conversar no programa com as apresentadoras Astrid Fontenelle, Pitty, Gaby Amarantos e Mônica Martelli sobre sua trajetória na casa mais vigiada do País, suas origens nordestinas e seu poder de azaração e flerte, que se tornou famoso durante a exibição do reality.

A paraibana Juliette vai participar ao vivo e presencialmente no programa, que vai ao ar às 22h30min, no GNT. Na tarde desta quarta-feira (26), a celebridade que é um fenômeno na internet muito antes da final do reality da Globo, alcançou 29,8 milhões de seguidores no Instagram, ultrapassando Sabrina Sato, participante do BBB 3 que tem 29,7 milhões, tornando-se a ex-BBB mais seguida da história em uma rede social.

Emocionada, ela agradeceu aos fãs, conhecidos como cactos (pelo emoji que a sua torcida utilizou nos posts durante a competição televisiva): "Verde como os cactos para agradecer por tanto. Ser a BBB mais seguida da história do programa é uma honra e também uma responsabilidade. Todo meu carinho e amor por terem acreditado em mim e nos meus sonhos. Obrigada". Vale lembrar que Juliette entrou no programa com apenas 3 mil seguidores e em poucos meses construiu um exército com 29,7 milhões.

Recentemente, ela também deu sua primeira entrevista longa ao blogueiro Hugo Gloss, cujo vídeo foi o mais assistido do Twitter e teve muita repercussão. Os números com Juliette costumam ser superlativos, após vender o BBB, ela recebeu milhares de propostas de parcerias para gravar músicas, e ainda está no ar a expectativa se ela vai enveredar pela carreira de cantora.

O GNT é uma marca multiplataforma, que busca inspirar e é inspirada pelas histórias das pessoas. A partir do diálogo, a emissora tem como compromisso promover discussões relevantes para a sociedade.