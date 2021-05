Fim de semana com shows de jazz e MPB ao pôr do sol em Itapuã

O Butiá recebe neste sábado (29), a partir das 16h30min, o show de Bíbi Jazz Band. Com cinco anos de existência e influenciada por diversas vertentes, a banda, composta por Bibiana Dulce (vocal), Antonio Flores (guitarra), Rodrigo Arnold (baixo) e Mateus Mussatto (bateria), resgata toda a linguagem do jazz canção e standards que marcaram época.

No mesmo horário de domingo (30), Nicola Spolidoro Quarteto se apresenta com Caio Maurente (baixo), Cristian Sperandir (teclados), Rafa Marques (bateria) e Nicola (guitarra). Eles interpretam composições próprias e algumas baladas, em versões instrumentais, de compositores como Gilberto Gil, Brad Mehldau e Chico Buarque.

À beira do Guaíba, as apresentações acontecem ao ar livre e vão até o pôr do sol. Os ingressos custam R$ 40,00 e crianças menores de 10 anos não pagam. Em cumprimento aos protocolos sanitários, as reservas devem ser feitas pelo site www.obutia.com