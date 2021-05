Cláudio Levitan faz o último show de maio do 'Mistura Fina'

Encerrando a série de apresentações do projeto Mistura Fina em maio, o músico, compositor, escritor e arquiteto Cláudio Levitan se apresenta nesta quinta-feira (27), a partir das 18h30min, com transmissão pelo Facebook do Mistura Fina.

Nascido em Porto Alegre, ele é arquiteto, com mestrado na Inglaterra, músico e escritor, atuando também no teatro e nas artes gráficas. Durante a quarentena, Levitan finalizou e lançou dois novos trabalhos, o livro digital Os portoalegríadas - uma fábula para a cidade e, durante as comemorações do ano novo judaico, 11 faixas inéditas que integram parte do álbum Bareshit - canções do começo do mundo.

Está finalizando agora outra obra musical, iniciada em 2019, chamada Só a canção, com 10 músicas. Ele ainda compôs duas novas músicas associadas a este momento singular, A sina da vacina e Quarentona.