Documentário marca 19 anos de trajetória do Grupo Chão de Areia

Com lançamento previsto para o mês de julho, Nos sons do Litoral narra com riqueza a diversidade cultural do litoral norte gaúcho e fala de inspirações, legados e sentimentos na composição das obras musicais da região, marcando os 19 anos de trajetória do Grupo Chão de Areia. O trabalho reúne artistas e compositores convidados que representam as diferentes inspirações étnicas dos municípios da costa do Estado.