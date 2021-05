Theatro São Pedro lança campanha de arrecadação para projeto 'Visita Orquestrada'

Até 10 de junho, está no ar, pelo link www.benfeitoria.com/theatrosaopedro , a campanha de arrecadação para viabilizar a proposta Visita Orquestrada ao Theatro São Pedro. O projeto foi o único do Rio Grande do Sul selecionado pelo Programa Matchfunding Bndes +, que funcionará da seguinte maneira: para cada real doado por pessoas físicas ou empresas, o banco aportará mais dois reais. Portanto, a contribuição será triplicada. Mas é tudo ou nada, ou seja, o projeto precisa alcançar a meta de R$ 25 mil até 10 de junho; caso contrário, todo o valor será devolvido para os contribuintes.

Com os R$ 75 mil arrecadados, uma série de vídeos será produzida, mostrando os diferentes ambientes do teatro. Como forma de agradecimento pelo apoio, cada doação dará direito a uma recompensa específica, desde brindes a oportunidade de assistir a um ensaio da orquestra, e até mesmo realização de eventos artísticos ou corporativos no Multipalco e/ou no palco do Theatro São Pedro.

Para a produção das imagens, serão utilizados equipamentos de alta tecnologia, como câmera 360, drone, steadicam e recursos de realidade virtual. Haverá também a comparação de fotos antigas com o cenário atual, situando o visitante no espaço e no tempo, passado e presente. Em cada ambiente, três músicos da Orquestra Theatro São Pedro executarão uma trilha adequada para cada espaço, enquanto a narrativa da história fica por conta do fantasma da atriz Dulce Miranda, que habita o teatro há mais de 150 anos, interpretada pela atriz Bruna Tessuto.

A captação de áudio e imagens será feita pela Atmosfera Produções Culturais, empresa especializada em orquestras. O objetivo é fazer com que o espectador se sinta em uma experiência completa nessa visita virtual aos espaços do teatro, ao som da orquestra. Esse material será disponibilizado para todos, de forma gratuita, no site, redes sociais e canal do YouTube do Theatro São Pedro, democratizando o acesso a esse belo patrimônio cultural e alcançando espectadores de qualquer lugar do mundo.