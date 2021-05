'Quinta às cinco' recebe a escritora Marô Barbieri

Facebook da biblioteca da instituição Marô Barbieri participa da terceira palestra do ciclo Quinta às cinco, da Academia Rio-Grandense de Letras. Com transmissão pela página do, o evento, que vai ao ar nesta quinta-feira (27), às 17h, terá como tema a história da literatura para crianças e jovens no Brasil.

Patrona da Feira do Livro de Porto Alegre em 2019, Marô é professora e contadora de histórias. Com mais de 30 livros escritos, a autora se destaca pelas obras voltadas ao público infantojuvenil.

A Academia vem, cada vez mais, se dedicando na atração de público para os eventos literários, colaborando com a educação e produção literária do Estado. Desde 2017, promove concursos nas categorias de conto, poesia, romance, tese e infantil, além de premiar o Escritor no ano. Sua sede preserva uma pinacoteca com obras doadas e uma biblioteca com livros de escritores gaúchos e documentos em memória da instituição.