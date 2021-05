'Casa Virtual' transmite evento cultural em homenagem às mães

Em edição especial do projeto Casa Virtual, Todas as mães, todos os ritmos recebe as cantoras Marietti Fialho e Luedji Luna nesta quinta-feira (27), às 20h, em transmissão pelo Instagram da Casa de Cultura Mario Quintana (CCMQ) . Duas mulheres negras, uma gaúcha e outra baiana, embalam a celebração do mês de maio.

Marietti, mãe mais experiente e com trajetória consagrada na cena musical gaúcha, participa da live diretamente da CCMQ. Ela é bisneta de escravizados e portugueses. Gravou seu primeiro álbum solo independente em 2008 e sua música também transita por gêneros musicais como blues e hip hop, com grandes influências do jazz, samba, funk e bossa nova.

De sua casa, em São Paulo, a baiana Luedji também participa do encontro. Destaque na nova geração da MPB, ela se tornou mãe durante a pandemia. Consolidou sua carreira de compositora e intérprete mesclando ritmos afro-brasileiros, R&B, jazz, blues e MPB, com temáticas como empoderamento feminino e a questão racial.