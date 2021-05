Festival Anim!Arte tem dois filmes do Rio Grande do Sul

https://animarte.kinow.tv/pt/. Está acontecendo de forma totalmente online a 16ª edição do Festival Anim!Arte. O evento, que começou nesta segunda-feira (24), terá disponível até o dia 13 de junho a seleção de 452 filmes de mais de 60 países através da plataforma Kinow. Estudantes e professores poderão acessar o conteúdo de forma gratuita e o público geral pagará R$ 25,00 no ingresso que vale para todos os dias. Os acessos podem ser adquiridos através do site

Criado em 2001, o festival apresenta filmes feitos por estudantes e para estudantes. A edição deste ano tem recorde de mulheres. 58% dos filmes foram dirigidos ou codirigidos por animadoras. Entre as temáticas abordadas nas produções, estão pandemia, diversidade racial, LGBTQI+, feminismo e conteúdos infantis.

Only a child é um dos destaques do evento. Criado por mais de 20 diretores de animação, o filme dá cor e forma às palavras ditas pela canadense Severn Cullis-Suzuki, representante da ECO (Organização das Crianças em Defesa do Meio Ambiente) na cúpula da ONU no Rio, em 1992.

Na categoria Estudantes Brasileiros Maxi destacam-se filmes dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Distrito Federal, Minas Gerais, Pernambuco, Paraná, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Dois filmes gaúchos foram selecionados: O Homem atrás da janela, de Naum Roberto Gomes, e Tá foda, de Aline Golart, Fernanda Maciel, Denis Souza, Icaro Castello, Lígia Torres, Victória Sugar.