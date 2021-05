Terapeuta e pedagoga faz live de lançamento de obra espírita

A obra espírita As vidas passadas de nossos filhos será lançada de forma online nesta quarta-feira (26), às 20h, no perfil da autora, a terapeuta e pedagoga Juliana Vergütz, no Instagram . Natural de Passo Fundo, Juliana conta que, quando começou a escrever o livro, tinha como objetivo trazer às pessoas, principalmente pais e educadores, um novo olhar às crianças da atualidade e o entendimento atual de que a terapia de regressão proporciona melhora a elas.

Segundo a autora, a publicação se tornou um manual de como entender as crianças da nova era e por que elas são consideradas diferentes. “Vamos viajando nestas histórias reais de um novo tempo e de uma nova era de crianças conscientes do seu papel para a realidade de um novo momento”, explicou, acrescentando ser possível entender o que uma criança traz para o reencarne e o que vivenciou de outras vidas e do passado desta vida também.

A terapeuta criou o curso Regressão em Crianças em 2012, formando os primeiros terapeutas para trabalhar com regressão, com desenhos e bonecos, em crianças. “E, no fim, podemos compreender que o amor é a cura para a nossa evolução baseada na união de famílias no aprendizado desta grande energia: o amor. Vim em missão e minha vida foi, de certa forma, direcionada para que eu estivesse na Terra no momento da ascensão planetária”, conclui Juliana.