Documentário sobre orquestra feminina é lançado no YouTube

Com direção de Lisi Kieling, roteiro de Juliana Balhego e imagens de Alexandre Birck, o documentário Nós batucas conta a história do grupo de mulheres que integram a orquestra feminina de bateria e percussão As batucas. Entre depoimentos emocionantes das idealizadores e participantes do projeto, o filme traz registros de um show realizado no Vila Flores, além de imagens de acervo de aulas e apresentações.

Estão presentes no documentário as impressões das integrantes sobre variados assuntos e a trajetória das criadoras até assumirem definitivamente a regência, além da apresentação do grupo vocal que ganhou força e expressão nos últimos anos. É mostrado também a Rede batucas solidárias, criada durante a pandemia para assistir às comunidades mais vulneráveis da cidade através de fundos e doações.