Roberta Campos abre inscrições em seu site para curso gratuito

Roberta Campos lança projeto inédito que une aulas e encontro interativo e intimista com fãs. Voltado para qualquer pessoa que goste de música e que queira aproveitar tudo que o cenário tem a oferecer, as inscrições abrem nesta quarta-feira (26), às 19h, com vagas limitadas, através do site da cantora . Roberta Campos experiência musical aposta nas mudanças que o contato mais próximo com a música pode fazer contra o estresse do dia a dia.