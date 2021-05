O afeto que o plástico possibilita em tempos de pandemia

Neste sábado (22), é comemorado o Dia do Abraço. Difícil pensar em formas de celebrar a data curiosa em tempos de distanciamento social.

Muitas pessoas devem ter se surpreendido, pelo mundo, ao saber que o prestigiado prêmio World Press Photo consagrou como vencedora uma fotografia que traz o plástico como protagonista em uma das imagens mais emocionantes desde o começo da pandemia mundial do novo coronavírus. No clique fotográfico feito pelo dinamarquês Mads Nissen, a imagem traz a brasileira Rosa Luzia Lunardi, de 85 anos, abraçando a enfermeira Adriana Silva da Costa Souza, o que só foi possível a partir do uso de uma capa de plástico em que as duas estão protegidas da transmissão da doença Covid-19, após o isolamento de cinco meses.

O que pouca gente sabe é que entre tantas funções essenciais que o plástico exerce na sociedade e no nosso planeta, na atual situação de crise sanitária, ele é responsável por proteger diariamente a vida de milhares de pessoas. O registro foi realizado na Instituição de Longa Permanência de Idosos (ILPI) - Viva Bem a Idade que Tem, em Ribeirão Pires (SP) e publicado no jornal Politiken, da Dinamarca, em 28 de agosto do ano passado.

Além de ser eleita a melhor foto do ano, a imagem, intitulada The First Embrace ("o primeiro abraço"), também ganhou o primeiro lugar na categoria de Notícias Gerais. A fotografia foi escolhida entre mais de 74 mil imagens de 4.315 fotógrafos para a seleção dos vencedores em oito categorias diferentes na edição 2021.

Em meio à emoção dessa imagem, a indústria do plástico comemora vendo sua matéria-prima se consagrando em um produto de proteção e segurança. “Mas fica o alerta: descarte o plástico de forma correta para que seja possível vermos sempre imagens como essa”, destaca o presidente do Sinplast-RS, Gerson Haas.