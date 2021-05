Live de Alcione com Criolo neste sábado pelo Multishow

Responsável por uma das melhores lives do ano passado, Gilberto Gil com Iza, em junho de 2020 (que segue disponível no YouTube), a Mastercard promove, na noite deste sábado (22), o primeiro encontro musical entre Alcione e Criolo, duas lendas da música brasileira. Para o show, a rainha do samba e o rapper indicado ao Grammy Latino de 2019 cantarão grandes sucessos do gênero musical mais brasileiro de todos. A live será transmitida a partir das 21h30min, no canal do YouTube da Mastercard Brasil e pelo Multishow (com tradução em Libras).

O evento celebra o alcance da segunda meta do movimento "Faça parte: comece o que não tem preço", que já doou o equivalente a mais de 5 milhões de refeições via organizações não governamentais para comunidades carentes em combate à fome e à pobreza. Um QR Code ficará disponível na tela para que o público também possa fazer doações. Cada real doado será revertido em um prato de comida a ser destinado às famílias mais afetadas pela pandemia por meio da ONG Ação da Cidadania.

Com o mesmo propósito, a Mastercard promoveu outras duas lives inéditas no ano passado: Milton Nascimento, Liniker e Xenia França, em julho; e Elza Soares, Agnes Nunes e Seu Jorge, em setembro. Assim como nas primeiras edições, esse novo encontro também foi pensado por Zé Ricardo, renomado curador artístico do palco Sunset do Rock in Rio, a pedido da WMcCann, que assina as peças de comunicação.

"O samba é um dos maiores símbolos da cultura brasileira. Poder revisitar grandes sucessos cantados por estrelas como Alcione e Criolo significa oferecer o que tem de melhor ao nosso consumidor sem que ele precise sair de casa. Tudo em prol do combate à fome ao arrecadar doações para os mais afetados pela crise neste momento. É um convite irrecusável para que todos façam parte desta luta ao começar o que não tem preço", afirma Sarah Buchwitz, VP de Marketing e Comunicação da Mastercard Brasil.

"Alcione e Criolo se encontrarão pela primeira vez numa celebração ao samba e à vida. Um encontro de dois artistas brilhantes que vai surpreender e emocionar. O repertório irá proporcionar ao público uma viagem através do tempo e terá desde canções icônicas da era do rádio, até grandes sucessos que o Brasil inteiro canta. Assim como as outras Lives que criei para esse projeto lindo da Mastercard, o encontro de Alcione e Criolo também está sendo construído artesanalmente. Em cada detalhe. Porque eu acredito que a música transforma, amplia horizontes e faz com que momentos assim virem memória", diz Zé Ricardo.