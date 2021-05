Inscrições gratuitas para oficina de vídeo-cartas

Neste sábado (22), das 14h às 17h, ocorre uma oficina aberta e gratuita do projeto Os Correspondentes: vídeo-cartas em Porto Alegre, selecionado para o edital Criação e Formação Diversidade das Culturas, realizado com recursos da Lei Aldir Blanc. Todos que tiverem interesse pela temática podem acessar a plataformae solicitar acesso, sem custo. As inscrições ocorrem até o início do evento.

O encontro online fornece uma introdução teórica e temática às vídeo-cartas, apresentando exemplos para instrumentalizar quem tenha interesse em produzir suas próprias vídeo-cartas. A ministrante, Tula Anagnostopoulos, é doutoranda em Poéticas Visuais na Ufrgs e mestre em Poéticas Visuais pela mesma instituição. A artista também é montadora de filmes, graduada na especialidade de edição do curso regular de Cinema pela EICTV (San Antonio de los Baños, Cuba). Como pesquisadora, Tula tem focado seu aprofundamento teórico e conceitual na interface entre as Artes Visuais e o Cinema.