Teatro virtual tem debatedores gaúchos neste fim de semana

Devido ao grande sucesso, O Grande Inquisidor - Teatro virtual com Celso Frateschi continua sua temporada de exibições nas sextas-feiras e sábados. A apresentação consiste na performance do ator e logo após debate sobre a peça com convidados especiais.

Para as edições deste fim de semana, às 21h, quem participa da conversa são os gaúchos Francisco Marshall e Márcia Ivana de Lima e Silva. Esta é uma parceria do Ágora Teatro de São Paulo com a Sala Jazz Geraldo Flach.

Sympla Nesta sexta-feira (21), os comentários são com o professor Francisco Marshall - classicista, historiador, arqueólogo, ativista cultural e docente da Ufrgs. No sábado (22), a professora Márcia Ivana de Lima e Silva, docente do Instituto de Letras da Ufrgs e pesquisadora convidada do IEB/USP, comanda as reflexões. A transmissão é pela plataforma Zoom - ingressos a R$ 20,00 no. A montagem é independente, não tem patrocínio.

A peça foi totalmente adaptada para que o espectador se sinta dentro do palco, interagindo com Celso Frateschi como parte do espetáculo. Nesta versão, a câmera passa a ser mais um personagem e o ator e o espectador mantém a sua hierarquia na condução e na concreção da narrativa.