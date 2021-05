Live do Instuto Ling antecipa estreia da série 'O método' no Canal Curta!

O Instituto Ling realiza nesta terça-feira (25), às 20h, uma live de pré-lançamento da minissérie O método, produção que discute conceitos caros ao documentário, como realidade, linguagem, ética, história e a relação do autor com a sua obra. O evento virtual acontece no perfil do Instagram da instituição (@instituto.ling) , com participação da diretora e roteirista da série, Liliana Sulzbach, e mediação do crítico de cinema Roger Lerina.

O bate-papo com o público antecede o lançamento nacional da minissérie em quatro episódios, que serão exibidos amanhã e nas próximas quartas-feiras, até 16 de junho, sempre às 22h, no Canal Curta!. Conduzida pelo documentarista Carlos Nader, a série é uma produção da Tempo Porto Alegre viabilizada pelo Curta! através do Fundo Setorial do Audiovisual.

Ela também estará disponível no Curta!On, streaming do Curta! no NOW e na internet, em CurtaOn.com.br . A estreia é na Quarta do cinema, às 22h.

A relação de Nader com o mestre Eduardo Coutinho é o ponto de partida para O método. Depoimentos de Bill Nichols sobre ética e história, de Glenn Greenwald sobre o caráter investigativo de seu trabalho e de Coutinho sobre o rigor de seu cinema baseado em entrevistas amplificam a discussão.