CEO Global da Natura é o convidado do Roda Viva desta semana

O Roda Viva desta segunda-feira (24) recebe João Paulo Ferreira, o CEO Global da Natura. No programa da TV Cultura, o executivo abordará temáticas como responsabilidade social das empresas e os desafios criados pela pandemia do novo coronavírus. A edição, comandada por Vera Magalhães, vai ao ar a partir das 22h na emissora, além do Linkedin da emissora.