'Masbah!' conhece os museus da dupla Grenal

Na véspera do clássico Grenal, o MasBah!, a partir das 12h deste sábado (21), transporta o telespectador para os museus da dupla gaúcha, onde se encontram muitas memórias e conquistas do Grêmio e do Internacional. Brunna Colossi irá comandar a visita mostrando troféus, taças, camisas e verdadeiras raridades nunca antes exibidas pelos times de futebol.

Além disso, o programa do SBT também dá dicas de roupas para usar no dia a dia do home office. Com a ajuda de uma especialista no assunto, o Masbah! desvenda situações e ajuda a criar looks com os estilos criativo, esportivo e clássico.

A tendência Urban Jungle, que consiste na decoração de ambientes com flores e folhagens, também será explorada na edição deste sábado. Para isso, Brunna conversa com um conhecedor do assunto e passeia por uma floricultura cheia de plantas diferentes.