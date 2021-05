Novo Hamburgo reabre Teatro Municipal Paschoal Carlos Magno

Nesta semana, os cidadãos de Novo Hamburgo voltaram a contar com atividades no Teatro Municipal Paschoal Carlos Magno. O local estava fechado para obras de adequação ao Plano de Prevenção e Combate a Incêndios (PPCI) e reformas estruturais.

Presente na memória afetiva de grande parte dos hamburguenses, o Teatro Municipal retomou suas atividades com um dos eventos mais carismáticos da cultura local: os Encontros de gentileza. As cortinas foram reabertas na terça-feira (18), com participação da prefeita Fátima Daudt, do secretário da Cultura, Ralfe Cardoso, e do Quinteto de Metais da Orquestra de Sopros de Novo Hamburgo.

O secretário comemora a conquista: “Qualificar os espaços culturais e as condições para que a arte possa ser desenvolvida plenamente em Novo Hamburgo gera uma satisfação gigantesca, e entregar o teatro, em condições melhores do que recebemos, é ainda mais potente. A cidade está de parabéns”.

Gustavo Muller, diretor artístico da orquestra ressalta a importância do momento: “Foi um prazer para a Orquestra de Sopros de Novo Hamburgo poder voltar ao teatro que durante muito tempo foi sua casa de ensaios e concertos. Gostaria muito de poder ter realizado um concerto da orquestra completa nessa reabertura, mas a apresentação do quinteto de metais foi uma belíssima representação para a orquestra, que neste momento ainda não pode se fazer completa no palco. Esperamos que muito em breve possamos estar, junto do público, realizando belos espetáculos”.

YouTube Os Encontros de gentileza continuam até domingo (23), com lives diárias, às 20h, e no sábado também às 16h, pelo Facebook da Secult e da prefeitura municipal de Novo Hamburgo . Com programação para toda família, o evento promete encantar a todas as idades, com atividades de diferentes artistas culturais, nas mais diversas linguagens e expressões artísticas.

Confira a programação - Encontros de gentileza:

Sexta-feira (21)

20h - Luca Boni

Sábado (22)

16h - Vanda e Reginaldo | Cia Entre Linhas

20h - Os Vargas

Domingo (23)

20h - O Quarto Sinal | Luz & Cena

Mais detalhes sobre o teatro

Local estava fechado para obras de adequação do PPCI e reformas estruturais

LU FREITAS/PMNH/DIVULGAÇÃO/JC