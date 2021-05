Museu Antropológico Diretor Pestana comemora 60 anos com mostra virtual

No ano em que comemora seis décadas de fundação, o Museu Antropológico Diretor Pestana (Madp) de Ijuí investiu na integração às tecnologias digitais. Para isso, preparou uma programação de visitações virtuais e eventos transmitidos online.

O destaque em maio é a exposição As mulheres que estão no mapa, produzida a partir de documentos do acervo, da Câmara de Vereadores e de familiares de mulheres homenageadas na nominação de ruas, monumentos e espaços públicos e privados da cidade. No site do museu , é possível navegar pelo mapa de Ijuí e reconhecer a localização e a trajetória de 48 mulheres.

Entre nomes ilustres da história do Brasil, como Anita Garibaldi e Dona Leopoldina, estão notáveis locais, como a professora Wally Krüger e a policial militar Olmira Leal de Oliveira, conhecida como Cabo Toco. Apesar de representarem 50% da população, as mulheres representam apenas 6,4% das homenagens feitas no espaço urbano da cidade.

A programação comemorativa terá um programa de rádio com o professor Jaeme Luiz Callai, ex-diretor do museu, sobre a história, desafios e possibilidades para além dos 60 anos do Madp. Callai é convidado do Encontro casual, promovido pela Rádio Unijuí FM, neste sábado (22), às 10h, com reprise no domingo (23), às 23h.

Um recital com o pianista Rodrigo Soltton, no dia 29 de maio, dará continuidade às comemorações. O evento obteve financiamento da Lei Aldir Blanc e será transmitido por meio das redes do museu e no YouTube. Reedições virtuais de exposições já realizadas no Madp complementam a programação do ano.

Histórico

Estrutura atual do Museu Antropológico Diretor Pestana, em Ijuí

MADP/IJUÍ/DIVULGAÇÃO/JC