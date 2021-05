Carolinne Caramão é atração do projeto Ecarta Musical deste sábado

Facebook , Instagram e A cantora e compositora Carolinne Caramão é a artista do projeto Ecarta Musical deste sábado (22), com o show virtual Pontos, rezas e milongas. A transmissão online começa às 18h, pelas redes da Fundação Ecarta YouTube ).

No repertório do espetáculo virtual, canções que homenageiam as benzedeiras, as santas católicas, as divindades do panteão africano e da umbanda brasileira. Maçambiques, quicumbis, ijexás e afro-milongas são ritmos presentes na sua carreira, que valoriza a cultura dos tambores negros no Estado. Em versão trio, a cantora vem acompanhada por Gilberto Oliveira (violão e vocais) e Mimmo Ferreira (percussão, vocais e direção musical).

Neste trabalho reúne 10 canções mesclando compositores gaúchos, adaptações de benzeduras e criações da própria compositora. Entre elas, Pretas da Guiné, de Marco Aurélio Vasconcelos; O veículo que leva, de Mimmo Ferreira/Beto Chedid/Carolinne Caramão; e Marevento, de Carolinne Caramão.

Nascida em Santa Maria, ainda bem jovem, a cantora participou de festivais nativistas, introduziu-se no jogo da capoeira e aumentou seu interesse pelas músicas de matriz africana, reforçado por sua vivência na Umbanda. Residiu em Salvador (BA), onde aprofundou suas pesquisas sobre o Samba de Roda do Recôncavo.

Retornando ao Estado, direcionou sua atenção às músicas com raízes afro e a herança deixada pelo povo africano escravo nas charqueadas de Pelotas e Rio Grande. Em 2010, fez o show musical Carolinne Caramão-Syncronia e, em 2011, criou o grupo de percussão feminina Mainô Canto e Tambor.

Com o percussionista Mimmo Ferreira, iniciou um mapeamento de compositores que traziam a temática afro em suas composições, dando início ao projeto Pontos, rezas e milongas, materializado em CD financiado pelo Fumproarte de Porto Alegre em 2013. O trabalho recebeu sete indicações ao Prêmio Açorianos de Música 2016 na categoria MPB, dando a Pedrinho Figueiredo o troféu de melhor produtor.

Atualmente, Carolinne dedica-se ao projeto Eu te benzo, que envolve audiovisual, canções autorais e rezas musicadas.