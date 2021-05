Autora gaúcha apresenta segundo livro de poesias em live

A publicitária e escritora Claudia Schroeder lança seu segundo livro de poesias em live no Instagram do Instituto Ling (@instituto.ling) nesta sexta-feira (21), às 19h. Em bate-papo com o poeta e professor Pedro Gonzaga, que auxiliou no processo de seleção dos textos criados pela autora gaúcha nos últimos quatro anos, ela apresenta As partes nuas (Editora Francisco Alves, 128 págs., R$ 35,00).

Claudia se mostra por inteiro em textos onde se revela mãe, mulher e ser humano, que sente, que pulsa. Um “livro-corpo”, como define o poeta português José Luís Peixoto na apresentação do livro. Um corpo muito bem desenhado, com design de Rico Lins e a obra Nuvem para meia altura, do artista plástico José Bechara, na capa e pontuando os sete capítulos da publicação. E cada divisão é aberta com versos de poemas que não entraram, amarrando o projeto como um todo.

“Quando ainda criança, tive um bloqueio em uma oficina de desenho, me afastando da prática por um tempo. Por conta disso, tinha medo de me aprofundar na escrita e sofrer um novo bloqueio, mas Pedro me ajudou a olhar para minhas criações, e o que aconteceu com a poesia foi o oposto do desenho”, reflete a autora.

Os poemas já estão na voz de alguns artistas como Lilia Cabral, Lázaro Ramos, Ana Beatriz Nogueira, o fotógrafo Raul Krebs e os jornalistas Pedro Bial e Juarez Fonseca, que gravaram vídeos recitando algumas obras. As gravações estão sendo disponibilizadas aos poucos no perfil do Instagram do Instituto Ling e nos canais da autora.

Publicitária, Claudia Schroeder atua há 28 anos no mercado, de diferentes formas, como redatora, gerente e diretora de criação em agências de propaganda, design e promoção, onde acumulou alguns prêmios. A gaúcha de 48 anos desde pequena gosta de escrever. Aos 14 e 17, publicou coletâneas familiares em sua cidade natal no Interior.

Em 2010, foi classificada no Prêmio Off Flip de Literatura com Casamento e no 9º Concurso Literário Guemanisse de contos e poesias com os poemas Na boca e Pálpebras. No mesmo ano, foi lançado Leia-me toda, pela editora Dublinense, agraciado com o 3º lugar no Prêmio Fundação Biblioteca Nacional, e que, por ter a capa em braile, chegou a ser finalista do Prêmio Açorianos de Literatura.

A autora também foi premiada com o 2º lugar no Concurso Nacional de Poesia Helena Kolody com o poema Jantar, que acabou sendo publicado na coletânea portuguesa A poesia é para comer (editora Babel), ao lado de nomes como Hilda Hilst e Chico Buarque de Holanda. Em 2018, invadiu o universo infantil com o livro A menina que descobriu o sol (selo Kazoca), história em que Claudia chama a atenção, de forma lúdica, para a importância de usar protetor solar desde cedo.