Lives com artistas e pensadores negros no projeto projeto 'Cena Contra-Colonial'

O projeto Cena Contra-Colonial: performatividades negras no Sul do Brasil segue apresentando personalidades da cultura do Estado em transmissões virtuais. Os convidados são artistas e pensadores negros de diferentes cidades, que compartilham com o público suas práticas e procedimentos de criação com reflexões antirracistas e de afirmação das subjetividades negras nas artes cênicas.

O próximo encontro acontece nesta segunda-feira (24), às 20h, com Pedro Bertoldi. As conversas, realizadas pelo canal de YouTube do Pretagô , são mediadas por Silvana Rodrigues e Thiago Pirajira, que também é o idealizador do projeto. Até agora, quatro debates já foram realizados com importantes figuras da área.

O objetivo é mapear os agentes cênicos negros em atuação no Estado, dando início a uma organização, em caráter online, do conhecimento e das produções cênicas gaúchas, desde a perspectiva de corpos negros. As lives que já foram transmitidas seguem disponíveis para acesso livre e gratuito no YouTube.

Em 31 de maio, às 20h, o convidado é Manoel Timbaí (Salvador-BA/Pelotas-RS). Winnie Bueno (Pelotas/Porto Alegre-RS) é a atração em 7 de junho, às 20h.