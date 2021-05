Abertas inscrições para semana de palhaçaria terapêutica

www.construindoseuclown.com.br O ator Rafael de Moura oferece, a partir desta terça-feira (25), aulas de palhaçaria terapêutica gratuitas no site da sua escola, referência no ensino desta arte. Com programação que se estende até domingo (30), as inscrições podem ser feitas no site

O projeto oferece ensinamentos ao vivo ou gravados, abordando assuntos como a história da palhaçaria, aplicação da arte do palhaço no cotidiano e como usar ela de forma terapêutica, seja em grupo ou na cura do seu próprio estado emocional. O participante recebe certificado do curso.

A escola Construindo Seu Clown foi fundada em 2015 por Rafael, que é músico, ator e artista circense. De lá para cá, vem se especializando no uso da palhaçaria aplicada nos mais diversos ambientes, oferecendo um método divertido, prático e inovador para quem tem o interesse em aprender sobre educação emocional, comunicação e arte. O projeto já atingiu mais de 25 mil pessoas do Brasil, América Latina e Europa.