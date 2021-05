Gal Costa participa de live da PUC para falar de LP de 1971

A série Ato criativo da Pucrs tem como atração desta quinta-feira (20) a cantora Gal Costa. Com mediação do professor Ricardo Barberena, diretor do Instituto de Cultura da universidade, a conversa será transmitida às 21h, pelo perfil Pucrs Cultura no Facebook e pelo canal da instituição de ensino no YouTube - onde fica disponível para acesso posterior

Além de falar sobre o começo da sua trajetória artística, Gal também abordará os 50 anos do Long Playing Record gravado em 1971, Gal a todo vapor (Gal Fatal). O LP, que foi o primeiro disco duplo do País, segundo a biografia da cantora, também foi a primeira gravação ao vivo. Com direção do poeta baiano Waly Salomão, o repertório vai desde novos compositores, como Luiz Melodia, aos consagrados, como Luiz Gonzaga.

O LP também foi eleito em uma lista da versão brasileira da revista Rolling Stone como o 20º melhor disco brasileiro de todos os tempos. Entre as interpretações, então Pérola negra, de Luiz Melodia; Vapor barato, de Jards Macalé e Waly Salomão; Como dois e dois, de Caetano Veloso; e Sua estupidez, de Roberto e Erasmo Carlos.

A série Ato criativo tem como objetivo aproximar o público de pessoas que criam em diversas áreas da cultura, proporcionando espaços de bate-papo com artistas. Neste episódio, a conversa será sobre a trajetória da artista ao longo de seus mais de 55 anos de carreira, tendo lançado 43 álbuns, 12 DVDs e contado 16 participações especiais na televisão. Ela já foi indicada cinco vezes ao Grammy Latino e foi vencedora do Prêmio da Música Brasileira (2016) na categoria de melhor cantora.

Uma característica marcante da intérprete é a capacidade que sua voz tem de perambular aos diversos gêneros musicais. Gal gravou duas músicas do álbum do Tropicália ou Panis et Circencis (1968), lançado por ela, Caetano, Gilberto Gil, Nara Leão, Os Mutantes e Tom Zé. Durante a ditatura militar, ela virou representante do Tropicalismo no País. Com o álbum Fa-Tal: Gal a todo vapor, a cantora reforçou a sua no movimento, enquanto os seus parceiros Caetano e Gil estavam exilados.