Banda 'Choro das Gurias' se apresenta no Ceia Sessions

canal oficial do Ceia no YouTube O Ceia Sessions, que busca levar ao público o melhor da música instrumental gaúcha em apresentações únicas, recebe nesta quinta-feira (20), às 19h30min, a banda Choro das Gurias, que estreia no Átrio do Farol Santander. A apresentação do grupo será exibida pelo

Composto por Julia Lorenz, no bandolim e violino; Júlia Valentini, no violão 7 cordas; Juliana Rosenthal, no cavaquinho; Natália Santos, no pandeiro; Stefania Colombo, na flauta transversa; e Victória Gautto, no clarinete, a formação conta com arranjos de Elias Barboza e das próprias integrantes. A banda gaúcha pretende valorizar obras de compositoras brasileiras, como Chiquinha Gonzaga, Luciana Rabello, Elias Barboza, Mathias Pinto, Plauto Cruz, dentre outras personalidades do choro nacional.

Por conta da pandemia, a apresentação não contará com público presencial, seguindo os protocolos de saúde estabelecidos pelo governo estadual e municipal.