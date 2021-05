Road movie percorre trajetória poética de Caio Fernando Abreu

Com direção de Bruno Polidoro e Cacá Nazario, o documentário Sobre sete ondas verdes espumantes é exibido nesta quinta-feira (20), às 22h30min, no Canal Curta!, na faixa Quinta do pensamento. O road movie poético poético e afetivo refaz a trajetória de Caio Fernando Abreu, morto aos 48 anos em 1996. As cidades de São Paulo, Santiago, Amsterdã, Berlim, Colônia, Porto Alegre, Paris e Londres são revisitadas na obra.