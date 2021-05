Lino lança novo single nas plataformas digitais

Em parceria com Lara Lazzaretti, o artista Lino lança, nesta sexta-feira (21), novo single nas plataformas de streaming. A canção Lira, constituída a quatro mãos, surgiu em 2020 quando ele, ao lado da amiga, atriz e estreante no meio musical, resolveram aproveitar o período de isolamento para criarem juntos.

A obra surgiu de uma série de versões de músicas já conhecidas que a dupla começou a tocar e cantar. Uma brincadeira entre amigos se transformou em uma produção autoral. “É um retrato do momento em que estávamos vivendo: os dois de mudança. Não só uma mudança de CEP, mas também de intensas transformações pessoais. Lira nos lembra de ficarmos bem, apesar de tudo”, revelam.

As gravações do clipe, assinado pela Ruído, aconteceram no antigo apartamento de Lino, entre caixas de mudança e com um clima intimista. O vídeo teve direção de Diego Imai, Fernando Gonsales e Ricardo D'Avila. Este é o quarto lançamento do artista pela Loop Discos em parceria com a Applaus. Em 2020, o compositor, guitarrista e beatmaker apresentou ao público as canções São, Atento e Iner.

Lino iniciou carreira solo em 2018, ano em que começou a se aventurar na produção de lo-fi em seu quarto. “Criava linhas de piano, de sopros, de guitarra e os beats. Demorei pra começar a usar samples, eu gostava de criar tudo. E naturalmente comecei a compor letras e melodias para aquilo tudo. Me parecia errado tanta música sem palavras. Minha inspiração é a vida, e as pessoas, sempre. Sou eu tentando traduzir pra mim mesmo o que eu absorvo enquanto eu observo”, revela.