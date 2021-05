Após temporadas de sucesso no Rio de Janeiro e em São Paulo, o Jurassic Safari Experience chega a Porto Alegre neste sábado (22) com diversas réplicas animadas de dinossauros em tamanho real. O evento, que acontecerá no estacionamento do BarraShoppingSul (Diário de Notícias, 300) até o dia 6 de junho, mistura interatividade, diversão e ciência em um ambiente que simula um safári. Dessa forma, a atração é aproveitada por toda família sem a necessidade de cair do carro.

O público irá contemplar um show que conta a história de um grupo de cientistas que recriou dinossauros de diversos períodos a partir do DNA de fósseis. As réplicas dos répteis pré-históricos, que são animadas por técnicas robóticas e de manipulação humana, irão correr ao redor dos carros em performances e movimentos impressionantes. Todo o conteúdo do espetáculo tem supervisão de um paleontólogo, com o intuito de garantir que a ficção e a educação desempenhem a sinergia perfeita.

site do evento As sessões acontecem de quinta-feira a domingo, e os ingressos, que podem ser adquiridos pelo, custam entre R$ 140,00 e R$ 210,00 (por veículo com até quatro ocupantes). A experiência tem duração de cerca de 55 minutos e o acesso ao áudio das apresentações poderá ser feito através de canal FM no rádio do próprio veículo.

Horários das sessões: quintas-feiras (19h e 20h30min), sextas-feiras (19h e 20h30min), sábados (11h30min, 14h30min, 17h30min e 19h) e domingos (11h30min, 14h30min, 17h30min e 19h).