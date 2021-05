'Globo Repórter' explora os sabores brasileiros que encantaram D. Pedro II

Quer continuar lendo este e outros conteúdos sérios e de credibilidade? Assine o JC Digital com desconto!

Seguindo viagem por Minas Gerais, ainda pela rota percorrida por D. Pedro II e Teresa Cristina há 140 anos , o Globo Repórter desta sexta-feira (21), logo após a novela Império, sai em busca de produtos que encantaram a família real. Queijos artesanais, vinhos de jabuticaba, farinhas poderosas feitas de batata-doce, inhame, açafrão-da-terra e até o hidromel, bebida alcoólica à base de mel, estão entre os itens, muitos deles registrados pelo próprio Imperador em seu diário. Com a ajuda de um chefe de cozinha, o programa também recria, em Barbacena, o banquete servido à D. Pedro II durante a viagem.

Esse resgate do passado garante a renda e a independência de muitas pessoas na região. Em Barão dos Cocais, as quitandeiras usam farinhas antigas, feitas com batata-doce, inhame e açafrão, em suas receitas feitas em forno a lenha e vendidas em tabuleiros. Uma delas, inclusive, ganhou um prêmio e está conseguindo construir sua tão sonhada casa própria.

A edição desta semana apresenta ainda o queijo produzido em Minas Gerais por ordem real: o Queijo do Reino. Moacyr, quando começou a produzir a iguaria, precisou vender seu carro para investir no negócio, e hoje é dono de uma fábrica que emprega 100 pessoas. Em Catas Altas, a produção visita adegas de vinho dos tempos em que o Imperador passou pela cidade. Quando o ouro da região acabou, as jabuticabas tornaram-se a nova riqueza local, sendo usadas até como substitutas da uva para a criação de uma bebida nova.