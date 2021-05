Theatro São Pedro reabre ao público depois de mais de 14 meses

Apesar de ser com apenas 30% da capacidade total de espectadores, a plateia do Theatro São Pedro voltará a ser ocupada pelo público neste domingo (23). A Orquestra de Câmara Theatro São Pedro tem concerto marcado para as 18h, sendo a entrada dois quilos de alimento. A troca da doação de mantimentos pelos ingressos será feita na bilheteria do espaço (Praça Marechal Deodoro, s/nº), entre esta quarta-feira (19) e sábado (23).

O uso de máscara será obrigatório para assistir ao espetáculo. Os lugares serão demarcados e contarão com capas de proteção e distanciamento entre eles. No domingo, o local abrirá por volta das 17h, para que o público possa chegar com antecedência e, assim, evitar aglomeração. Demais protocolos sanitários como medição de temperatura e higienização das mãos dos espectadores com álcool gel fazem parte da retomada das atrações no Theatro.

Este será o primeiro evento presencial no local desde o início da pandemia de Covid-19. Estão previstos outros dois concertos ao vivo para dias 8 e 20 de junho, na mesma modalidade. Segundo o presidente da Fundação Theatro São Pedro, Antonio Hohlfeldt, a ideia é que em julho comece a programação de teatro, a ser ainda confirmada e anunciada: "Se a pandemia não atrapalhar de novo. É a terceira vez que organizamos tudo".