Los 3 Plantados lança documentário unindo música e doação de órgãos

Grupo formado por nomes destacados do cenário musical gaúcho, o Los 3 Plantados lança nesta quinta-feira (20) um mini documentário sobre sua trajetória no YouTube Facebook do trio. Batizado com o nome da banda, o vídeo dialoga com a campanha permanente a favor da doação de órgãos promovida por eles.

O documentário, com 25 minutos, traz depoimentos dos músicos Jimi Joe, King Jim e Bebeto Alves, além de cinco músicas gravadas ao vivo em fevereiro deste ano e debates com três médicos patologistas. O material foi registrado durante a execução do projeto Melodias que conscientizam a doação de órgãos, contemplado com o FAC/Movimento 2019 através do Pró-Cultura/RS e da Sedac.

Os três músicos são receptores de doação de órgãos e desenvolveram o Los 3 Plantados como forma de trazer uma mensagem de conscientização e esperança sobre o tema. A direção do documentário é de Mirza Reverbel, a montagem de Rodrigo Alencastro e a produção executiva de Paola Oliveira. O Jornal do Comércio prepara um perfil de Bebeto Alves, que deve ser publicado no caderno Viver nas próximas semanas.