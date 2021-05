Poeta Luiz de Miranda é internado no HPS, após queda em Porto Alegre

O poeta Luiz de Miranda, com 75 anos, está internado no Hospital de Pronto Socorro (HPS), após sofrer uma queda enquanto caminhava em via pública, nformou a Secretaria da Saúde de Porto Alegre, nesta terça-feira (18).

Miranda está na UTI do HPS desde o fim da manhã dessa segunda-feira (17). Ele foi socorrido pelo Samu, após ter caído na rua Lima e Silva, na altura do número 19, no bairro Cidade Baixa. A secretaria comunicou que exames constataram que o poeta "tem estenose aórtica, um estreitamento na artéria aorta, a principal do corpo". O quadro é considerado crítico, mas estável.

Segundo a pasta, Miranda precisa ser levado a um hospital para ser submetido a um cateterismo, procedimento para restabelecer o fluxo sanguíneo na artéria. "No entanto o paciente ainda não tem condições de transferência, embora já tenha sido extubado (retirada a ventilação mecânica por tudo)", completa a nota emitida.

VÍDEO: Colunista Jaime Cimenti encontra o poeta na Feira do Livro em 2016

O poeta é um dos mais atuantes e premidos em atividade no Rio Grande do Sul e no Brasil. Publicou mais de 30 livros. Ganhou fama por ter a obra poética mais extensa do mundo, com 3432 páginas contabilizadas. Em 1987, foi eleito para a Academia Rio-Grandense de Letras, e em 2000, para a Academia Sul Brasileira de Letras. Em junho de 2010, foi agraciado com uma insignia da Academia de Artes, Ciências e Letras de Paris.

Luiz de Miranda mora sozinho em Porto Alegre, com dificuldades de ter cuidados e até mesmo para suas despesas financeiras, segundo informações apuradas pelo Jornal do Comércio.