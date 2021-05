Começa hoje a 2ª Mostra de Cinema Árabe Feminino, com mais de 40 filmes dirigidos por mulheres exibidos virtualmente no site www.cinemaarabefeminino.com. A edição é 100% online e gratuita, até 27 de junho, acessível na maior parte do mundo. A seleção - com títulos de diversos formatos e gêneros - curtas, médias e longas de ficção e documentários - vai trazer à tona a multiplicidade dessas cinematografias através de filmes realizados por mulheres em países como Egito, Líbano, Palestina, Sudão.

A programação inclui debates como o desta quarta-feira, às 16h, sobre o filme Silêncios do Palácio, com a pesquisadora e cineasta Viola Shafik. Haverá ainda masterclass com a diretora palestina Larissa Sansour (conhecida por obras de ficção científica) e tributo à libanesa Jocelyne Saab (1948-2019).