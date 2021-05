Luís Dill lança romance histórico ambientado na Enchente de 1941

Com mais de 30 anos de carreira literária, o autor Luís Dill lança o romance histórico Dias de água ( Casa Vinte e Nove, 273 págs., R$ 50,00 ) nesta sexta-feira (21), em bate-papo online pelo perfil de Facebook do editor Cláudio B. Carlos, a partir das 19h. O enredo do livro é ambientado em Porto Alegre, durante a. A capa da obra ostenta uma ilustração de Beto Soares.

Durante as semanas em que a Capital sofria o caos líquido, várias tramas se entrecruzam: homicídios, intrigas, exemplos de solidariedade, movimentação de nazistas e um amor tão passional quanto proibido. Dill traz um rol variado de personagens neste que é o segundo romance de seu ambicioso projeto intitulado Ciclo XX. O objetivo do autor é escrever uma narrativa longa para cada década do século passado. No final de 2020, comemorando as três décadas de trajetória na literatura, o escritor gaúcho lançou Timbirupá, tendo como pano de fundo a Revolução de 1930