Depósito de Teatro oferece aulas online gratuitas

Entre maio e junho, o Depósito de Teatro oferece o Curso Intensivo de Teatro - versão online, com recursos da Lei Aldir Blanc no Estado (Edital Criação e Formação Diversidade das Culturas). Em duas turmas gratuitas, as aulas serão ministradas por Roberto Oliveira e Elisa Heidrich.

YouTube da companhia O diretor e as atrizes Elisa Heidrich e Deliane Souza fazem também uma live nonesta quarta-feira (19), às 19h, sobre Jogo teatral, que contará com tradução simultânea em Libras.

O curso visa proporcionar aos alunos uma interação profunda através do contato com o lúdico e com o desenvolvimento da imaginação. A atividade é proposta como uma possível maneira de estudar, vivenciar e desenvolver a prática teatral em tempos de pandemia e isolamento, onde o contato e o convívio estão adormecidos.

A improvisação teatral exige que o participante aja e reaja com seu corpo e intelecto como um todo. O jogo teatral traz o participante para o presente, exigindo respostas rápidas. Inscrições e mais informações neste link

O projeto também contará com o registro do Curso Intensivo de Teatro em vídeo, contendo exercícios e explanação teórica, que será disponibilizado online para amplo público através do canal do YouTube do Depósito de Teatro.